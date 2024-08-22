Головне за ніч та ранок четверга, 22 серпня: 134 боєзіткнення, бої на Покровському напрямку, операція в Курській області

Нічна повітряна атака, 134 бойові зіткнення , бої на Лиманському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи в Росії.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 134 бойові зіткнення. Росія здійснила п’ять ракетних ударів (сім ракет), 99 авіаударів (122 КАБ), 4498 обстрілів, зокрема 145 – з реактивних систем залпового вогню.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки та Сергіївки.

На Покровському напрямку захисники відбили 53 атаки окупантів. Ворог намагався просунутися в напрямку Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Миколаївки та Птичого. Найбільша концентрація атак була поблизу Новогродівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у районі населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Побєда, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції в Курській області.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще ліквідували ще 1130 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 604 140 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія окупувала ще три населених пункти на сході України. Це Комишівка, Завітне і Новожеланне.

Відповідні дані аналітики Deep State опублікували станом на 21 серпня. Також вони повідомили про просування ворога поблизу Миколаївки.

Комишівка, Завітне і Новожеланне – це три поруч розташовані населені пункти на Покровському напрямку. Миколаївка розташована поруч із ними, східніше.

Очільник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заперечив інформацію про те, що Українська православна церква Московського патріархату зможе легко "обійти" норми ухваленого закону про свою заборону.

Як пише "Українська правда", народний депутат заявив, що УПЦ МП для своєї легітимізації не вистачить виходу настоятеля митрополита Онуфрія та інших священників зі складу Синоду РПЦ.

За словами Потураєва, довести той факт, що церква не є частиною РПЦ, потрібно документально, тож просто виходу зі складу керівного органу забороненої російської структури не буде достатньо.

Заяву нардепа підтвердив і голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, вказавши на те, що ухвалений закон містить чіткі ознаки афілійованості із РПЦ, яких церква повинна позбутися.

Детальніше про реалізацію ухваленого закону – у матеріалі LB.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання чинності рішенню Ради національної безпеки та оборони щодо продовження санкцій проти фізичних та юридичних осіб.

Ще упродовж щонайменше десяти років обмеження стосуватимуться проросійських медійних діячів Ігоря Гужви та Анатолія Шарія і ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна, а також афілійованих з ними компаній та активів.

Рішення передбачає блокування інтернет-провайдерами ресурсів, які пов'язані з підсанкційними особами. Зокрема має бути припинено доступ до сайту "Страна.ua" та його субдоменів, а також сайтів "Шарій.net", "Політична партія Шарія" та відповідних сторінок у соціальних мережах.

Послідовна робота українських Сил оборони щодо знищення російських військових аеродромів триває: цього разу БпЛА вдалося вразити ціль на відстані понад 400 кілометрів від лінії фронту.

У Волгоградській області Росії жителі Калача-на-Дону чули вибухи. Судячи зі світлин, розміщених в мережі, внаслідок роботи дронів на аеродромі "Маринівка" спалахнула пожежа.

Про характерні звуки безпілотників також повідомляли у Ростовській та Воронезькій областях країни-агресора.

А керівник ГУР Кирило Буданов розповів, куди намагалися влучити БпЛА у Підмосков'ї.

Посольство США в Україні попереджає про підвищений ризик російських атак по Україні до Дня Незалежності, повідомляє пресслужба відомства.

"Посольство США в Києві оцінює, що впродовж наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України у звʼязку з Днем Незалежності України 24 серпня", – йдеться у повідомленні.

Минулого року напередодні Дня незалежності також попереджали, що Росія готується до атак у ці дні. В багатьох містах забороняли масові заходи 23-25 серпня.

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