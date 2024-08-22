Очільник ГУР Кирило Буданов розповів про мету дронової атаки на Москву

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів виданню The War Zone про нічну атаку українських безпілотників у Московській області Росії.

За словами генерала, метою обстрілу, який у Москві назвали ледь не найбільшим за увесь час повномасштабної війни, був центр радіотехнічної розвідки неподалік від російської столиці.

Безпілотники ГУР також цілили в авіабазу "Міллерово" у Ростовській області та аеродром "Остаф'єво" в Москві. Остання ціль була хибною: вона мала відволікти увагу ворога.

Загалом, за словами Буданова, було використано близько пів сотні БпЛА. ГУР наразі оцінює наслідки обстрілу.