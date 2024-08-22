Президент продовжив на 10 років санкції РНБО проти Шарія, Гужви та Пушиліна

Пов'язані з ними ресурси повинні бути заблоковані.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо продовження санкцій проти фізичних та юридичних осіб.

Ще упродовж щонайменше 10 років обмеження стосуватимуться проросійських медійних діячів Ігоря Гужви та Анатолія Шарія і ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна, а також афілійованих з ними компаній та активів.

Рішення передбачає блокування інтернет-провайдерами ресурсів, які пов'язані з підсанкційними особами. Зокрема має бути припинено доступ до сайту "Страна.ua" та його субдоменів, а також сайтів "Шарій.net", "Політична партія Шарія" та відповідних сторінок у соціальних мережах.