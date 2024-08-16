До кінця року від продажу стягнутих активів підсанкційних осіб бюджет має отримати біля 10 млрд грн

На розгляді у ВАКС є десятки справ щодо конфіскації активів російських олігархів та колаборантів.

На розгляді як Вищого антикорупційного суду, так і Апеляційної палати ВАКС перебувають десятки справ щодо застосування санкцій, запроваджених Радою національної безпеки і оборони України.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Інна Богатих, пише пресслужба міністерства юстиції.

Департамент санкційної політики Міністерства юстиції України подав до ВАКС позовні заяви про застосування санкції стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб до:

Бабакова, Воєводіна, Гінера (група «ВС енерджі», мережа Прем’єр Палац, 7 обленерго, частки в «Дніпроспецсталь», «Криворізькому залізорудному» та інші). Наступне засідання відбудеться 17.09.2024;

Лук’яненків (батько та син), група «ГМС» (Сумський «Насосенергомаш» та інші пов’язані компанії, нерухомість, земля тощо), наступне засідання – 09.09.2024;

Горіловського, Буяновського, Меньшова (група «Поліпластик»), наступне засідання – 21.08.2024;

Ротенбергів, Скоробогатька, Пономаренка (право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення по «Ocean Plaza»), очікується призначення дати наступного засідання

Медведчука, Марченко (корпоративні права, нерухомість, рухоме майно, зброя, історико-культурні цінності, коштовності тощо), наступне засідання – 19.08.2024;

Шелкова, ВСМПО-АВІСМА (право вимоги за кредитами по «ДемГЗК»), наступне засідання – 16.08.2024;

Усманова (залізорудна продукція в об’ємі близько 165 тис. т), наступне засідання – 18.09.2024;

Десятової (нерухоме, рухоме майно), наступне засідання – 19.08.2024.

Серед поданих позовів на розгляді у ВАКС наразі перебуває 2 позовні заяви на стадії апеляції:

Справа Роял Пей (грошові кошти екв. близько 2 млрд. грн.), наступне засідання – 21.08.2024;

Справи Леонтьєва, Кальонова, Семенчева, Черевко (нерухоме, рухоме майно). 15 серпня по справі винесено постанову, рішення 1 інстанції про задоволення позову залишається в силі.

У міністерстві нагадали, що більшість засідань відкриті, транслюються і є у запису на сторінці ВАКС в YouTube.

Загалом, з 24.08.2022 Мін’юст подав 57 позовів. Уже 48 позовів задоволено рішеннями ВАКС/АП ВАКС, вони набрали законної сили.

Серед стягнутих активів є майно:

російських олігархів, наближених до президента РФ: Ротенбергів, Дерипаски, Худайнатова, Гінера;

колаборантів Сальдо, Балицьких, Абісова, Бобришева, Гаркушу, Пащенко;

колишніх державних діячів – Януковича В., Табачника;

осіб, що здійснювали матеріально-технічне забезпечення РФ – Богуслаєва, Кононека;

пропагандистів РФ – Лєбєдєва, Кисельова тощо.

З-поміж активів підсанкційних осіб, стягнутих в дохід держави за рішеннями ВАКС є:

210 об'єктів нерухомого майна;

900 одиниць рухомого майна;

Кошти у еквіваленті 830 млн грн;

права вимоги на кошти, та на компенсацію — еквівалент 41 млн грн;

корпоративні права 68 компаній.

"Стягнуті кошти направляються до Державного бюджету України, майно – до ФДМ, який готує активи до приватизації. Окремі активи вже реалізовані Фондом, а кошти теж спрямовані в Держбюджет. Інші готуються до приватизації. Відповідно до заяв Фонду, від продажу стягнутих Мін’юстом активів підсанкційних осіб до Державного бюджету України ще до кінця 2024 року має надійти близько 10 млрд грн", – резюмувала Інна Богатих.

Від початку року тільки в управління АРМА передали активів на майже 8 млрд гривень.