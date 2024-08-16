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На 5 років сядуть двоє митників із Черкащини за хабарництво

Вони отримали хабар ще у 2023 році.

На 5 років сядуть двоє митників із Черкащини за хабарництво
Митників викрили на хабарі
Фото: ДБР

Суд визнав винними в одержанні неправомірної вигоди двох працівників Черкаської митниці, які у 2023 році отримали хабар за "уникнення проблем" в розмитненні автомобілів.

Про це повідомили у ДБР. 

Їм призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах на строк два роки. Також у них конфіскують майно та позбавлять спеціального звання.

Ще у 2023 році інспектори проводили перевірку під час розмитнення 25 автомобілів, ввезених із-за кордону

Вони викликали декларанта, який завозив автомобілі, та повідомили йому, що він нібито занизив вартість автомобілів, за що йому загрожує покарання та штраф. Аби уникнути цього фігуранти запропонували владнати питання за 1250 доларів США.

Ділків було затримано під час передачі хабаря.

Затримання митників
Фото: ДБР
Затримання митників

Станом на початок серпня від початку дії воєнного стану українських прикордонників намагалися підкупити більше 1100 разів.

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