Повідомили про підозру організаторам закупок неякісних аптечок для військових на майже 60 млн грн

Всього уклали договори на постачання майже 31 тисячі аптечок.

Повідомили про підозру ексначальнику одного з військових навчальних центрів, начальнику медичної служби цього центру та восьми приватним підприємцям за фактом постачання неякісних військових аптечок на суму майже 60 млн гривень.

Про це інформує ДБР.

Навчальний центр уклав із підприємцями вісім договорів на постачання 30 тис. 773 штук аптечок на загальну суму 58,5 млн гривень.

При цьому військові посадовці не проконтролювали якість поставлених аптечок.

Згодом експертиза підтвердила, що аптечки не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а наявні препарати – неналежної якості. Таким чином застосування вмісту таких аптечок могло нанести шкоду здоров’ю військовослужбовців.

Колишньому начальнику навчального центру повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України), начальнику медичної навчального центру – у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років.

Приватним підприємцям, які поставили неякісні аптечки, повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.

Завершили досудове розслідування щодо посадовців ДСНС, які закупили комп’ютери за завищеними цінами, що спричинило збитки на понад 14 млн грн.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.