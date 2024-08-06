В Україні урегулюють реєстрацію автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що урегульовуватиме питання державної реєстрації транспортних засобів, ввезених на митну територію України як гуманітарна допомога.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Відтак, з набранням чинності постанови буде можливість:

здійснювати державну реєстрацію транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога (наразі можливий лише тимчасовий державний облік з відповідними обмеженнями щодо передачі та користування транспортними засобами);

транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога (наразі можливий лише тимчасовий державний облік з відповідними обмеженнями щодо передачі та користування транспортними засобами); здійснювати виїзд транспортних засобів, що перебувають на тимчасовому державному обліку, за кордон для перевезення гуманітарних вантажів і виконання інших завдань (наразі виїзд таких транспортних засобів за кордон заборонений);

що перебувають на тимчасовому державному обліку, за кордон для перевезення гуманітарних вантажів і виконання інших завдань (наразі виїзд таких транспортних засобів за кордон заборонений); чіткий механізм зняття з обліку транспортного засобу у зв’язку з передачею отримувачем гуманітарної допомоги набувачу гуманітарної допомоги, зміною набувача гуманітарної допомоги (наразі така передача неможлива);

транспортного засобу у зв’язку з передачею отримувачем гуманітарної допомоги набувачу гуманітарної допомоги, зміною набувача гуманітарної допомоги (наразі така передача неможлива); вибракувати ( списання ) транспортні засоби, які перебувають на тимчасовому обліку, у разі його знищення або не придатності для подальшої експлуатації (на даний момент вибракування гуманітарних транспортних засобів не передбачене);

) транспортні засоби, які перебувають на тимчасовому обліку, у разі його знищення або не придатності для подальшої експлуатації (на даний момент вибракування гуманітарних транспортних засобів не передбачене); також запроваджується чіткий перелік умов та підстав постановки на тимчасовий облік транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога.

Це повинно заебзпечити повноцінне та ефективне використання транспортних засобів, ввезених до України як гуманітарна допомога, відповідно до їх призначення.