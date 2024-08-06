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До суду скерували справу щодо розкрадання понад 12 млн грн Піденноукраїнської АЕС

Загалом обвинувачення стосується чотирьох осіб.

До суду скерували справу щодо розкрадання понад 12 млн грн Піденноукраїнської АЕС
Південноукраїнська АЕС
Фото: nabu.gov.ua

До суду скерували справу стосовно чотирьох осіб за обвинуваченням у заволодінні коштами ДП "НАЕК «Енергоатом»" у сумі понад 12,3 млн грн. 

Про це повідомили у НАБУ. 

Серед обвинувачених:

  • організатор злочину – фактичний керівник двох компаній-учасників торгів (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України)
  • начальник управління ВП "Південноукраїнська АЕС" (ч. 5 ст. 191 КК України)
  • фінансовий директор одного з підприємств (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України)
  • керівник двох юридичних осіб у справі (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

У ході досудового розслідування встановили, що у 2011-2013 роках начальник одного з управлінь "Південноукраїнська, використовуючи підконтрольні організатору злочину підприємства, та змовившись із керівниками приватних компаній, заволоділи  коштами ДП "НАЕК «Енергоатом" під час закупівлі промислових кондиціонерів для АЕС.

Обладнання закупили за завищеними цінами, що завдало державному підприємству збитків на суму 12,3 млн грн. 

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