До 8 років засудили зрадника, який розвідував для РФ оборону Південноукраїнської АЕС

До 8 років тюрми засудили інформатора російських спецслужб, який розвідував оборону Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Суд визнав винним 36-річного жителя м. Южноукраїнськ у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Чоловік через месенджер у Telegram передавав інформацію про розташування військових, які забезпечують охорону та оборону Південноукраїнської АЕС. Зокрема, він фотографував блокпости Сил оборони у місці Южноукраінськ. Фото разом із координатами надсилав представнику держави-агресора.

За виконання розвідзавдань зловмисник отримував грошову винагороду. Його викрили у червні 2023 року.На вирок суду зловмисник чекав під вартою.

В Миколаєві зрадник, який наводив фосфорні снаряди РФ, отримав 15 років тюрми.