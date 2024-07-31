ГоловнаПраво

До 8 років засудили зрадника, який розвідував для РФ оборону Південноукраїнської АЕС

До 8 років засудили зрадника, який розвідував для РФ оборону Південноукраїнської АЕС
Ворожий інформатор
Фото: Миколаївська обласна прокуратура

До 8 років тюрми засудили інформатора російських спецслужб, який розвідував оборону Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі. 

Суд визнав винним 36-річного жителя м. Южноукраїнськ у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).  

Чоловік через месенджер у Telegram передавав інформацію про розташування військових, які забезпечують охорону та оборону Південноукраїнської АЕС. Зокрема, він фотографував блокпости Сил оборони у місці Южноукраінськ. Фото разом із координатами надсилав  представнику держави-агресора.

За виконання розвідзавдань зловмисник отримував грошову винагороду. Його викрили у червні 2023 року.На вирок суду зловмисник чекав під вартою.

В Миколаєві зрадник, який наводив фосфорні снаряди РФ, отримав 15 років тюрми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies