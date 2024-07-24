Жінка за 10 тисяч доларів обіцяла підприємцю «мінімізувати» розмір штрафу, накладений на нього через певні порушення.

У Одесі на хабарі розміром 10 000 доларів затримали посадовицю міжобласного Антимонопольного комітету.

Про це повідомили у Національній поліції.

Зазначається, що, займаючи посаду, пов’язану із захистом економічної конкуренції суб’єктів господарювання, жінка за 10 тисяч доларів обіцяла підприємцю «мінімізувати» розмір штрафу, накладений на нього через певні порушення. Тепер їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Під час розслідування факту можливих порушень підприємцем під час купівлі на аукціоні та приватизації нежитлової будівлі, підозрювана підбурювала його до хабаря. В обмін вона мала поставити справу «на паузу», а у разі його відмови обіцяла передати справу у «вищі» органи.

Спочатку жінка вимагала 20 тис. доларів, згодом зробила «знижку» до 10 тис. доларів. З метою конспірації фігурантка зателефонувала потерпілому та надала вказівку передати для неї гроші через посередника, який не знав про злочинні дії чиновниці.

Проте, збагатитися їй завадили слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно з оперативниками УСБУ в Одеській області. Затримали зловмисницю одразу після отримання нею хабаря через посередника.

Посадовиці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі мільйон гривень.