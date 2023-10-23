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​СБУ затримала чиновника АМКУ, який за хабарі "заплющував очі" на порушення монополістів

Він перебуває під вартою.

​СБУ затримала чиновника АМКУ, який за хабарі "заплющував очі" на порушення монополістів
Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки ліквідували корупційну схему у Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету (АМКУ).

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"У Києві затримано посадовця відділу досліджень та розслідувань цієї держустанови, який налагодив злочинний механізм одержання грошей від підприємців. Він вимагав хабарі, щоб "заплющити очі" на виявлені у них порушення антимонопольного законодавства та не вживати щодо них адміністративних санкцій", - йдеться в повідомленні.

Задокументовано як держслужбовець «обклав даниною» місцеву компанію, яка займається оптовою торгівлею хімічними засобами і технікою для очистки. За 8 тис. доларів посадовець обіцяв керівнику підприємства "вирішити питання" про не накладення на нього штрафів за порушення, виявлені у ході перевірки.

Співробітники СБУ задокументували одержання чиновником першої частини хабаря і затримали його під час передачі наступного "траншу". Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Він перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Дніпрі повідомили про підозру військовослужбовцю, який вимагав 600 тис. гривень за нарахування виплат за реальне виконання бойових завдань

Нагадаємо,

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