Головне за ніч та ранок понеділка, 23 жовтня: нічна атака БплА та ракетою, бої під Авдіївкою

Цієї ночі російські окупаційні війська атакували територію України "шахедами", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.

"Шахедами" противник атакував із півдня (мис Чауда, окупований Крим), спрямував їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БплА працювала протиповітряна оборона. Ракета Х-59 була застосована із літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області. Також був запущений з північного кордону безпілотник невстановленого типу.

Зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, авіація Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищили усі ворожі повітряні цілі: 13 БпЛА “Shahed-136/131”; 1 керовану авіаційну ракету Х-59; 1 ударний БпЛА (тип не встановлено).

Протиповітряна оборона працювала в Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях, а також на Одещині, де уламки одного з 9 знищених над областю дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ знищили 4 артилерійських засоби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабної війни РФ проти України по 23 жовтня 2023 року армія ворога втратила близько 294 700 осіб. Втрати росіян за минулу добу склали близько 870 окупантів, 12 танків, 22 бронемашини, 25 артилерійських систем.

Про інші втрати противника – в новині.

Попри величезні втрати, російські війська не припиняють штурми в районі Авдіївки Донецької області. Вчора було зафіксовано багато обстрілів та бомбардувань авіацією, повідомив в ефірі телемарафону начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Стрілецькі бої не затихають цілодобово. Росіяни кидають великі сили з піхотою та бронетехнікою, втрати у них божевільні, але це їх не зупиняє, штурми продовжуються. Лізуть як скажені, десятками лягають і через деякий час йдуть знову. Їх дуже багато", – сказав начальник МВА.

Армія оборони Ізраїлю за минулу добу атакувала понад 320 військових цілей у секторі Гази.

ЦАХАЛ заявив про атаки на “інфраструктуру терористів і військові цілі”.

Ізраїль завдав ударів по тунелях, де були терористи ХАМАС, десятках оперативних командних центрів, в яких приховувалися терористи, військових базах та спостережних пунктах.

Крім того, Армія оборони вдарила по цілях, які загрожували її силам, що готуються до наземних операцій у секторі Гази, серед них були десятки мінометних і протитанкових ракетних постів.

“Протягом ночі танк ЦАХАЛу розбив низку терористичних осередків, зокрема осередок протитанкових ракет”, − йдеться у повідомленні.

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