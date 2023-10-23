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Учора росіяни 73 рази обстріляли Херсонщину, є влучання у навчальний заклад і церкву

Без жертв.

Учора росіяни 73 рази обстріляли Херсонщину, є влучання у навчальний заклад і церкву
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

За минулу добу, 22 жовтня, противник здійснив 73 обстріли Херсонської області, випустивши 469 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", РПГ, танків, авіації та БПЛА.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по місту Херсон ворог випустив 46 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури, інженерну споруду, комунальне підприємство, навчальний заклад та церкву у Херсонському районі, територію транспортного підприємства та завод у Херсоні.

Інформації про постраждалих не надходило.

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Нагадаємо, за добу 21 жовтня ворог здійснив 103 обстріли Херсонщини та випустив по регіону 513 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА. Внаслідок збройної агресії РФ одна людина дістала поранення.

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