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ЗСУ знищили за добу 870 окупантів, 12 танків та 2 засоби ППО ворога, – Генштаб

Учора на фронті відбулося понад 90 бойових зіткнень.

ЗСУ знищили за добу 870 окупантів, 12 танків та 2 засоби ППО ворога, – Генштаб
Фото: тг-канал Стерненка

З початку повномасштабної війни РФ проти України по 23 жовтня 2023 року армія ворога втратила близько 294 700 осіб. Втрати росіян за минулу добу склали близько 870 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 294 700 (+870) осіб,
  • танків ‒ 5 093 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9 653 (+22) од,
  • артилерійських систем – 7 057 (+25) од,
  • РСЗВ – 825 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 551 (+2) од,
  • літаків – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 345 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 1 536 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 419 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 998 (+7).

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Нагадаємо, у ранковому зверненні Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ знищено 4 артилерійських засоби противника.

 

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