ЗСУ знищили за добу 870 окупантів, 12 танків та 2 засоби ППО ворога, – Генштаб

З початку повномасштабної війни РФ проти України по 23 жовтня 2023 року армія ворога втратила близько 294 700 осіб. Втрати росіян за минулу добу склали близько 870 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 294 700 (+870) осіб,

танків ‒ 5 093 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 9 653 (+22) од,

артилерійських систем – 7 057 (+25) од,

РСЗВ – 825 (+0) од,

засоби ППО ‒ 551 (+2) од,

літаків – 320 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 345 (+6),

крилаті ракети ‒ 1 536 (+1),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 419 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 998 (+7).

Нагадаємо, у ранковому зверненні Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ знищено 4 артилерійських засоби противника.