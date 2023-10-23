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Уночі сили ППО працювали по ворожих безпілотниках на Кіровоградщині

Інформація уточнюється.

Уночі сили ППО працювали по ворожих безпілотниках на Кіровоградщині
Фото: скрин відео

Цієї ночі у Кіровоградський області під час повітряної тривоги сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

"Ударні БпЛА (імовірно "Shahed") в Кіровоградській області. Напрямок руху – на північ. Працює ППО в області", – йдеться в повідомленні.

У Кіровоградській та Черкаській областях була оголошена повітряна тривога.

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Нагадаємо, зранку ворог обстріляв Хмельницьку область, працювала система протиповітряної оборони. Інформації про руйнування та постраждалих немає.

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