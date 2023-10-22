Росія завдала удару по терміналу "Нової пошти" двома ракетами С-300, – прокуратура

Внаслідок удару російських військ ракетами С-300 по "Новій пошті" під Харковом 6 людей загинули, 16 поранених. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 21 жовтня близько 22:15 ворог завдав ракетного удару по терміналу "Нової пошти" у смт Коротич Харківського району. За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

"Станом на зараз відомо про 6 загиблих та 16 поранених. Всі постраждалі — працівники підприємства", — зазначили у прокуратурі.

Фото: Прокуратура Харківської області

Термінал майже повністю зруйнований, пошкоджені вантажні автомобілі.

Зазначається, що за процесуального керівництва прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, вночі ворог завдав ударів по Куп'янську Харківської області. Внаслідок обстрілів тяжкі поранення отримали двоє дітей та одна жінка.