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За тиждень українські бійці знищили понад шість тисяч окупантів

Серед втрат ворога - майже 840 одиниць озброєння та військової техніки.

За тиждень українські бійці знищили понад шість тисяч окупантів
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Із 16 по 22 жовтня Сили оборони знищили понад шість тисяч російських окупантів.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

За його словами, росіяни втратили майже 837 одиниць озброєння та військової техніки.

Серед втрат ворога:

  • 133 танки
  • 269 бойових броньованих машин
  • 166 артилерійських систем
  • 12 РСЗВ
  • 2 установки ППО
  • 155 одиниць автотехніки
  • 15 одиниць спецтехніки

Такі наші захисники знищили три російські літаки, вісім гелікоптерів, чотири ворожі ракети та 70 БпЛА.

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Нагадаємо, станом на 22 жовтня армія РФ втратила орієнтовно майже 294 тисяч осіб.

Українські військові на Таврійському напрямку знищили російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк", ціна якого становить понад $10 млн.

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