Українські пілоти найближчим часом пересядуть на справжні винищувачі F-16, – Ігнат

Однак це відбуватиметься у супроводі інструкторів.

Вже найближчим часом українські пілоти пересядуть з тренажерів на справжні винищувачі F-16. Однак у супроводі інструкторів. Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами речника, українські пілоти виконали домашнє завдання і перебувають на етапі пересадки на справжні F-16.

"Ми очікуємо, що перша група пілотів, яка сьогодні навчається на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворюють кабіну літака, пересядуть в справжній F-16 навчально-бойовий, уже з інструктором. Це має статись найближчим часом", – сказав Ігнат.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що винищувачі F-16 можуть з'явитись в Україні вже на початку наступного року.