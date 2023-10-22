Ворог завдав ударів по Куп'янську: тяжкі поранення отримали двоє дітей

Російська армія у неділю вранці атакувала Куп'янськ Харківської області. Тяжкі поранення отримали троє осіб, серед них двоє дітей. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв м. Куп'янськ. Є влучання у житлові будинки, зазнали поранення 3 людей", – повідомив він.

Відомо, що 15-річна дівчинка та 63-річна жінка отримали важкі поранення. Їх госпіталізували у важкому стані.Також госпіталізований 17-річний хлопець, його стан середньої тяжкості.

У суботу пізно ввечері ворог вдарив ракетою по терміналу "Нової пошти" у селі Коротич Харківської області. Внаслідок атаки будівля була майже зруйнована. Поранення отримали 16 людей, шестеро загинули.