Російські окупанти обстріляли Херсонщину понад 100 разів: одна людина травмована

За минулу добу ворог здійснив 103 обстріли та випустив 513 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА по Херсонській області. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію навчального закладу, адміністративні будівлі та заклад громадського харчування у Бериславському районі. Через російську агресію одна людина дістала поранення", повідомив Прокудін.

Відомо, що по місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

Нагадаємо, вночі ворог здійснив обстріл по Харкову. Там є влучання у термінал "Нової пошти", Внаслідок влучання загинули 6 людей, ще 14 важкопоранені. Рятувальники працювали на місці виникнення пожежі.