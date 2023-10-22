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Російські окупанти обстріляли Херсонщину понад 100 разів: одна людина травмована

Пошкодили адмінбудівлі у Бериславському районі.

Російські окупанти обстріляли Херсонщину понад 100 разів: одна людина травмована
Фото: Олександр Прокудін

За минулу добу ворог здійснив 103 обстріли та випустив 513 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА по Херсонській області. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; територію навчального закладу, адміністративні будівлі та заклад громадського харчування у Бериславському районі. Через російську агресію одна людина дістала поранення", повідомив Прокудін.

Відомо, що по місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

Нагадаємо, вночі ворог здійснив обстріл по Харкову. Там є влучання у термінал "Нової пошти", Внаслідок влучання загинули 6 людей, ще 14 важкопоранені. Рятувальники працювали на місці виникнення пожежі.

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