«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
Під Києвом у Фастівському районі пролунав вибух
Під Києвом у Фастівському районі пролунав вибух
Битва за Авдіївку
Битва за Авдіївку
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена
Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти атакували Україну "Шахедами" та ракетами

Знищено 4 повітряні цілі.

Російські окупанти атакували Україну "Шахедами" та ракетами
Фото: Сили оборони Півдня

У ніч на неділю російські війська атакували Україну ударними БпЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами, чотири повітряні цілі збиті захисниками. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

За даними військових, зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та ТОТ Донеччини.

Також противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, ще два БпЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні БпЛА типу Shahed-136/131 з району мису Чауда (Крим).

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Протиповітряною обороною знищено 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БпЛА "Shahed-136/131".

Також протягом минулої доби 21 жовтня на півдні країни знищено три ударні БпЛА типу "Ланцет".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies