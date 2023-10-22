Російські окупанти атакували Україну "Шахедами" та ракетами

У ніч на неділю російські війська атакували Україну ударними БпЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами, чотири повітряні цілі збиті захисниками. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

За даними військових, зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та ТОТ Донеччини.

Також противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, ще два БпЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні БпЛА типу Shahed-136/131 з району мису Чауда (Крим).

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Протиповітряною обороною знищено 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БпЛА "Shahed-136/131".

Також протягом минулої доби 21 жовтня на півдні країни знищено три ударні БпЛА типу "Ланцет".