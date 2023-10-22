Експрацівницю мерії Рубіжного заочно засуджено до 15 років тюрми за держзраду та колабораційну діяльність

Прокурори у суді довели, що у травні 2022 року жінка добровільно перейшла на бік ворога.

Колишню співробітницю Управління праці та соціального захисту населення Рубіжанської міської ради Луганської області визнано винною у державній зраді та колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

ЇЇ заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях, строком на 15 років.

Прокурори у суді довели, що у травні 2022 року жінка добровільно перейшла на бік ворога.

Вона вступила у злочинну змову з представниками “ЛНР” та окупаційною владою РФ, зайняла псевдопосаду керівника відділу правової роботи у нелегітимному органі місцевого самоврядування – так званій “адміністрації міста Рубіжне ЛНР”.

Зазначається, що, працюючи на окупантів, громадянка шкодить суверенітету, територіальній цілісності й недоторканності України.

Нагадаємо, нещодавно довічне ув’язнення отримала зрадниця, яка “наводила” російські ракети на оборонні підприємства Кіровоградщини. “Зв’язковим” виявився її знайомий – бойовик окупаційних угруповань РФ, який воює на східному фронті.