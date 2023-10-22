«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
Росія готується до нового наступу, - розвідка Естонії
Росія готується до нового наступу, - розвідка Естонії
Під Києвом у Фастівському районі пролунав вибух
Під Києвом у Фастівському районі пролунав вибух
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена
Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена
Битва за Авдіївку
Битва за Авдіївку
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Росіяни застосовують нову тактику обстрілів українських міст
Росіяни застосовують нову тактику обстрілів українських міст
ГоловнаСуспільствоВійна

Експрацівницю мерії Рубіжного заочно засуджено до 15 років тюрми за держзраду та колабораційну діяльність

Прокурори у суді довели, що у травні 2022 року жінка добровільно перейшла на бік ворога.

Експрацівницю мерії Рубіжного заочно засуджено до 15 років тюрми за держзраду та колабораційну діяльність
Фото: Офіс Генпрокурора

Колишню співробітницю Управління праці та соціального захисту населення Рубіжанської міської ради Луганської області визнано винною у державній зраді та колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

ЇЇ заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях, строком на 15 років.

Прокурори у суді довели, що у травні 2022 року жінка добровільно перейшла на бік ворога.

Вона вступила у злочинну змову з представниками “ЛНР” та окупаційною владою РФ, зайняла псевдопосаду керівника відділу правової роботи у нелегітимному органі місцевого самоврядування – так званій “адміністрації міста Рубіжне ЛНР”.

Зазначається, що, працюючи на окупантів, громадянка шкодить суверенітету, територіальній цілісності й недоторканності України.

Нагадаємо, нещодавно довічне ув’язнення отримала зрадниця, яка “наводила” російські ракети на оборонні підприємства Кіровоградщини. “Зв’язковим” виявився її знайомий – бойовик окупаційних угруповань РФ, який воює на східному фронті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies