Канада оголосила нову міграційну програму для українців, які є близькими родичами канадців

Прийом заявок на участь у програмі буде відкритий 23 жовтня.

Канада запровадила нову тимчасову міграційну програму, яка дозволяє українцям, які є близькими родичами канадців, отримати дозвіл на постійне проживання.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерства імміграції Канади.

Прийом заявок на участь у програмі буде відкритий 23 жовтня.

Скористатися нею зможуть громадяни України, чиї близькі родичі мають канадське громадянство або статус постійного жителя Канади. Відповідно до програми, близькими родичами вважаються діти, батьки, бабусі й дідусі, подружжя, а також брати й сестри.

Програма також дозволяє подати заявку громадянам третіх країн, якщо їх дружина чи чоловік мають українське громадянство, але не можуть виїхати з України або ж загинули чи зникли безвісти.

Наразі інформації про терміни розгляду заявок та ціну подання немає. Вона має з’явитися 23 жовтня.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Канада оголосила про тимчасову міграційну програму, яка дозволяла українським біженцям безкоштовно отримати трирічний дозвіл на роботу й проживання в Канаді. Хоча на участь у цій програмі було подано більше мільйона заявок, лише близько 170 тисяч українців врешті приїхало по ній до Канади.

У липні цього року прийом нових заяв на цю програму було припинено, але уряд пообіцяв незабаром оприлюднити деталі нової програми, яка б давала право охочим українцям переїхати до Канади на постійній, а не тимчасовій основі.

Нагадаємо, наразі Канада працює над ратифікацією оновленої угоди про зону вільної торгівлі з Україною. У документ додали, зокрема, нові розділи, присвячені інклюзивній торгівлі.