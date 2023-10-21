Південне управління Держприкордонслужби має нового керівника

Особовому складу Південного регіонального управління Держприкордонслужби представили нового начальника − бригадного генерала Юрія Петріва.
Про це повідомляє пресслужба управління.
Петрів останні п’ять років ніс службу на Сході України, також був заступником начальника Східного регіонального управління – начальником оперативно-військового управління Держприкордонслужби України.
Його представив голова прикордонників Сергій Дейнеко.
“Бригадний генерал Юрій Петрів є одним з найдосвідченіших керівників у прикордонному відомстві. Його досвід військової служби в прикордонному відомстві та призначенням на посаду начальника Південного регіонального управління посилить охорону та оборону державного кордону на південному напрямку”, − зазначив Дейнеко.
Петрів запевнив, що конструктивно забезпечуватиме виконання поставлених завдань на півдні нашої країни.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів призначив тимчасового керівника Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків першого заступника голови на Андрія Даника.