Південне управління Держприкордонслужби має нового керівника

Юрій Петрів раніше був заступником начальника Східного регіонального управління.

Особовому складу Південного регіонального управління Держприкордонслужби представили нового начальника − бригадного генерала Юрія Петріва.

Про це повідомляє пресслужба управління.

Петрів останні п’ять років ніс службу на Сході України, також був заступником начальника Східного регіонального управління – начальником оперативно-військового управління Держприкордонслужби України.

Його представив голова прикордонників Сергій Дейнеко.

“Бригадний генерал Юрій Петрів є одним з найдосвідченіших керівників у прикордонному відомстві. Його досвід військової служби в прикордонному відомстві та призначенням на посаду начальника Південного регіонального управління посилить охорону та оборону державного кордону на південному напрямку”, − зазначив Дейнеко.

Петрів запевнив, що конструктивно забезпечуватиме виконання поставлених завдань на півдні нашої країни.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів призначив тимчасового керівника Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків першого заступника голови на Андрія Даника.