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Кабмін призначив тимчасового керівника ДСНС України

Виконання обов’язків першого заступника поклали на Андрія Даника.

Кабмін призначив тимчасового керівника ДСНС України
Андрій Даник
Фото: Головне управління ДСНС України у Черкаській області

Кабінет Міністрів призначив тимчасового керівника Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, уряд тимчасово поклав виконання обов’язків першого заступника голови на Андрія Даника.

Крім того, Кабмін погодив кандидатуру Миколи Марчука на посаду голови правління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву".

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Нагадаємо, до цього уродженець Кропивницького Андрій Даник очолював Управління ДСНС України у Черкаській області

Починав роботу начальником караулу 79-ї самостійної державної пожежної частини м. Старобешеве управління державної пожежної охорони УМВС України в Донецькій області, з січня 1999 року - по грудень 2003 року працював на різних посадах 79-ї самостійної державної пожежної частини м. Старобешеве Головного управління МНС України в Донецькій області, а з грудня 2004 року став начальником служби державного пожежного нагляду з обслуговування сільської місцевості Старобешівського районного відділу Головного управління МНС України в Донецькій області.Із серпня 2015 року - заступник начальника Головного управління ДСНС України у Донецькій області. 

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