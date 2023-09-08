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Майже 200 українських бійців навчатимуться на танках Abrams додатково декілька тижнів

Навчання тривають на американській базі у Німеччині.

Майже 200 українських бійців навчатимуться на танках Abrams додатково декілька тижнів
Фото: U.S. Army photo by Sgt. Nathan Franco

Для майже 200 українських військових на ще декілька тижнів продовжать навчання на танках Abrams, передає "Голос Америки".

Як повідомив речник Командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартін О'Доннелл, для цього був запит від української сторони. Бійці вдосконалюватимуть навички управління та ремонту американських танків. Основний курс комбінованих навчань завершився у серпні.

Навчання триватиме до того часу, поки триває переоснащення 31 Abrams-а, які мають відправити до України.

"На запит України військові підтримуватимуть свої навички керування та ремонту до того, як 31 танк, який США зобов'язались переобладнати та надати Україні восени, будуть готові. Ці тренування навичок, як очікується, займуть декілька тижнів, - сказав речник.

Військові навчання відбуваються на американській базі у Німеччині.

Після німецьких Leopard-ів та британських Chellenger-ів Abrams буде третім західним основним бойовим танком в України.

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Нагадаємо, напередодні США оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні в розмірі до 600 млн доларів. Перед цим адміністрація президента США Джозефа Байдена охвучила інформацію про ще один пакет, який включає, зокрема, обладнання ППО, боєприпаси та снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

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