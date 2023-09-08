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Українська розвідка підтвердила, що на Лимано-Куп'янському напрямку складна ситуація

ГУР стежить за пересуваннями сил і засобів загарбників.

Українська розвідка підтвердила, що на Лимано-Куп'янському напрямку складна ситуація
Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

На Лимано-Куп'янському напрямку ситуація складна.

Про це повідомив в етері телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, Куп'янськ, зокрема, залишається напрямком, по якому росіяни не припиняють спроби активних дій. 

"На Лимано-Куп'янському напрямку продовжуються активні бойові дії. Українські сили безпеки і оборони тримають лінію фронту і успішно відбивають атаки ворога. Але ситуація справді складна", - сказав Юсов.

Він додав, що розвідка уважно стежить за пересуваннями сил і засобів ворога.

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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗУ, на Мелітопольському напрямку під час ведення наступальних дій Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного, а на Бахмутському напрямку – південніше Бахмута.

За минулу добу, 7 вересня, українські бійці відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках.

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