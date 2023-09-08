Збройні сили просуваються південніше Роботиного та Бахмута, – Генштаб

Триває операція Сил оборони на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"На Мелітопольському напрямку у ході ведення наступальних дій Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного, а на Бахмутському напрямку – південніше міста Бахмут", – зазначив Ковальов.

Нагадаємо, упродовж минулої доби Збройні сили відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках. Оборонці продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Триває наступ ЗСУ на Мелітопольському напрямку.