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Збройні сили просуваються південніше Роботиного та Бахмута, – Генштаб

Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.

Збройні сили просуваються південніше Роботиного та Бахмута, – Генштаб
Бахмут
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Триває операція Сил оборони на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"На Мелітопольському напрямку у ході ведення наступальних дій Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного, а на Бахмутському напрямку – південніше міста Бахмут", – зазначив Ковальов.

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Нагадаємо, упродовж минулої доби Збройні сили відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках. Оборонці продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Триває наступ ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

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