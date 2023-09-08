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Під Бахмутом українські артилеристи знищили танк окупантів

Цього разу відзначились бійці 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Під Бахмутом українські артилеристи знищили танк окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Українські захисники знищили черговий танк росіян.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ.

“Аеророзвідники 3-ї окремої штурмової бригади скоригували вогонь 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що танк росіян знищили у Бахмутський районі.

Нагадаємо, Сили спротиву України виявили, що російські військові перевозять виборчі матеріали та бюлетені. Внаслідок удару українських захисників були знищені троє російських військових політпрацівників та їх транспортний засіб.

А раніше під час спроби висадки ворожого особового складу було знищено ворожий катер типу “Тунець”.

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