В Одесі відкрилось почесне Консульство Італії

Це сталось вперше з моменту проголошення Незалежності України.

В Одесі відкрилось почесне Консульство Італійської Республіки.

Про це повідомляють органи влади Одеси.

Зазначається, що почесне консульство відкрилось в місті вперше з моменту проголошення Незалежності України.

Консульський округ поширюється на Одеську, Херсонську, Кіровоградську, Миколаївську, Запорізьку Області та Автономну Республіку Крим.

Нагадаємо, Італія висловила готовність стати патроном у відновленні Одеси. Також Італія готова приєднатися до процесу відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, який постраждав внаслідок російських атак.