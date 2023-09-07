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В Одесі відкрилось почесне Консульство Італії

Це сталось вперше з моменту проголошення Незалежності України.

В Одесі відкрилось почесне Консульство Італії
Фото: Органи влади Одеси

В Одесі відкрилось почесне Консульство Італійської Республіки

Про це повідомляють органи влади Одеси.

Зазначається, що почесне консульство відкрилось в місті вперше з моменту проголошення Незалежності України.

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Консульський округ поширюється на Одеську, Херсонську, Кіровоградську, Миколаївську, Запорізьку Області та Автономну Республіку Крим.

Нагадаємо, Італія висловила готовність стати патроном у відновленні Одеси. Також Італія готова приєднатися до процесу відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, який постраждав внаслідок російських атак.

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