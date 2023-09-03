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Міністр закордонних справ Італії розпочав візит до Китаю

Він має закласти основу для виходу Риму з суперечливого інвестиційного договору з Пекіном.

Міністр закордонних справ Італії розпочав візит до Китаю
Антоніо Таяні
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні цими вихідними здійснює поїздку до Китаю.

Про це пише Bloomberg.

Він має закласти основу для виходу Італії з суперечливого інвестиційного договору з Пекіном, а також намагатиметься уникнути розриву з другою за величиною економікою світу.

Під час триденної поїздки Таяні зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван І та іншими офіційними особами, щоб обговорити можливість виходу з ініціативи “Один пояс, один шлях” (BRI), інвестиційної угоди, спрямованої на поглиблення економічних зв’язків із союзниками. 

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Перед початком візиту Таяні зазначив, що угода 2019 року не виправдала очікувань.

Раніше Bloomberg повідомляв, що Італія сигналізувала союзникам про свій намір вийти з китайської ініціативи. Але реалізація такого сценарію вимагатиме значних дипломатичних зусиль.

Мелоні заявила, що відвідає Китай найближчими місяцями в рамках заходів, розпочатих Таяні.

Нагадаємо, після зустрічі в Білому домі з президентом США Джо Байденом у липні прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її уряд має прийняти рішення щодо BRI до грудня. Вона також оголосила, що незабаром поїде до Пекіна.

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