Міністр закордонних справ Італії розпочав візит до Китаю

Він має закласти основу для виходу Риму з суперечливого інвестиційного договору з Пекіном.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні цими вихідними здійснює поїздку до Китаю.

Про це пише Bloomberg.

Він має закласти основу для виходу Італії з суперечливого інвестиційного договору з Пекіном, а також намагатиметься уникнути розриву з другою за величиною економікою світу.

Під час триденної поїздки Таяні зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван І та іншими офіційними особами, щоб обговорити можливість виходу з ініціативи “Один пояс, один шлях” (BRI), інвестиційної угоди, спрямованої на поглиблення економічних зв’язків із союзниками.

Перед початком візиту Таяні зазначив, що угода 2019 року не виправдала очікувань.

Раніше Bloomberg повідомляв, що Італія сигналізувала союзникам про свій намір вийти з китайської ініціативи. Але реалізація такого сценарію вимагатиме значних дипломатичних зусиль.

Мелоні заявила, що відвідає Китай найближчими місяцями в рамках заходів, розпочатих Таяні.

Нагадаємо, після зустрічі в Білому домі з президентом США Джо Байденом у липні прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її уряд має прийняти рішення щодо BRI до грудня. Вона також оголосила, що незабаром поїде до Пекіна.