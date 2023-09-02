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У понеділок Ердоган обговорить із Путіним відновлення "зернової угоди"

Серед інших тем зустрічі президентів - російсько-українська війна, а також відносити між Туреччиною і РФ у сферах енергетики, торгівлі, економіки і туризму. 

У понеділок Ердоган обговорить із Путіним відновлення "зернової угоди"
Фото: EPA/UPG

4 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган віддвідає Сочі в РФ, де зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє Anadolu Ajansı.

Головною темою переговорів стане питання відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Президенти обох держав обміняються думками про кроки, які можна зробити для запуску ініціативи.

Серед інших тем - російсько-українська війна, а також відносити між Туреччиною і РФ у сферах енергетики, торгівлі, економіки і туризму. 

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Нагадаємо, нещодавно Ердоган анонсував свою зустріч із Путіним. Він наголосив, що важливо, аби ця зустріч відбулася особисто. Для підготовки перемовин Туреччина відправила до РФ міністра закордонних справ Хакана Фідана.

На пресконференції Фідана з очільником російського МЗС Сергій Лавров запропонував Туреччині мільйон тонн зерна за зниженою ціною, а також збільшення постачання газу.

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