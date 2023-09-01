У Швеції лідери деяких партій бойкотуватимуть нобелівську церемонію через присутність послів РФ, Білорусі та Ірану

Очільник Нобелівського фонду заявив, що представників цих держав запросили лише на церемонію нагородження, а не на банкет.

Декілька лідерів опозиційних партій Швеції заявили, що не прийдуться на церемонію з нагоди вручення Нобелівських премій, оскільки там будуть посли Росії, Білорусі та Ірану, пише Aftonbladet.

Лідер партії соціал-демократів Магдалена Андерссон заявила, що Нобелівському комітету необхідно "серйозно замислитись над тим, що означає запросити на церемонію вручення премії представника режиму, який веде підлу та незаконну війну в Україні та який також загрожує Швеції". "Це невиправдано ставить лауреатів премії перед важкою дилемою", - зазначила Андерссон.

Лідер центристської партії Мухаррем Демірок зазначив, що не приїде на вручення премії, якщо там буде посол Росії.

"Я з нетерпінням чекав на можливість взяти участь у церемонії та Нобелівській вечірці. Але поки Росія веде війну проти України, я не можу бути присутнім на одній вечірці з їхнім послом", - заявив Демірок.

Тим часом очільник Нобелівського фонду зазначив, що сталося непорозуміння. Мовляв, послів РФ, Білорусі та Ірану запросили тільки на церемонію вручення премії, але не на бенкет.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Нобелівський фонд цього року вирішив запросити представників РФ і Білорусі на повʼязані з премією заходи. Фонд заявив, що "прагне діалогу навіть з тими, хто не поділяє цінностей, повʼязаних із Нобелівськими преміями".