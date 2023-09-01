Псков. Стратегічні бомбардування
Псков. Стратегічні бомбардування
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Ідеї по ПДФО: брехня чи статистика Мінфіну?
Ідеї по ПДФО: брехня чи статистика Мінфіну?
ГоловнаСвіт

У Швеції лідери деяких партій бойкотуватимуть нобелівську церемонію через присутність послів РФ, Білорусі та Ірану

Очільник Нобелівського фонду заявив, що представників цих держав запросили лише на церемонію нагородження, а не на банкет.

Декілька лідерів опозиційних партій Швеції заявили, що не прийдуться на церемонію з нагоди вручення Нобелівських премій, оскільки там будуть посли Росії, Білорусі та Ірану, пише Aftonbladet.

Лідер партії соціал-демократів Магдалена Андерссон заявила, що Нобелівському комітету необхідно "серйозно замислитись над тим, що означає запросити на церемонію вручення премії представника режиму, який веде підлу та незаконну війну в Україні та який також загрожує Швеції". "Це невиправдано ставить лауреатів премії перед важкою дилемою", - зазначила Андерссон.

Лідер центристської партії Мухаррем Демірок зазначив, що не приїде на вручення премії, якщо там буде посол Росії.

"Я з нетерпінням чекав на можливість взяти участь у церемонії та Нобелівській вечірці. Але поки Росія веде війну проти України, я не можу бути присутнім на одній вечірці з їхнім послом", - заявив Демірок.

Тим часом очільник Нобелівського фонду зазначив, що сталося непорозуміння. Мовляв, послів РФ, Білорусі та Ірану запросили тільки на церемонію вручення премії, але не на бенкет.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Нобелівський фонд цього року вирішив запросити представників РФ і Білорусі на повʼязані з премією заходи. Фонд заявив, що "прагне діалогу навіть з тими, хто не поділяє цінностей, повʼязаних із Нобелівськими преміями".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies