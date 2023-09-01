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У США винесли один з найсуворіших вироків у справі штурму Капітолію

Лідер ультраправої групи Proud Boys сяде за ґрати на 17 років. Прокуратура вимагала 33 роки.

У США винесли один з найсуворіших вироків у справі штурму Капітолію
Фото: news-journalonline.com

Лідер ультраправої групи Proud Boys був засуджений до 17 років тюремного ув'язнення. Це є одним із найдовших термінів, винесених за штурм американського Капітолію у січні 2021 року.

Про це пише BBC.

38-річний ветеран армії США Джо Біггс був підбурювачем до заворушень. У суді Біггс висловив каяття у своїх діях. Вирок, винесений окружним суддею США Тімоті Келлі, є мʼякшим як від федеральних інструкцій щодо покарання, так і від 33 років, яких вимагала прокуратура.

Іншого учасника Proud Boys, Закарі Рела, у четвер засудили до 15 років також за звинуваченням у підбурювальній змові. Рел, колишній морський піхотинець США та лідер філадельфійського відділення Proud Boys, був помічений на відео під час розпилення хімічного подразника на офіцерів біля Капітолію.

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У травні Біггса було визнано винним у низці обвинувачень, зокрема в підбурювальній змові, залякуванні чи погрозах з метою перешкодити службовим особам виконувати свої обов’язки та втручанні в роботу правоохоронних органів під час громадських заворушень.

У записці про вирок прокурори заявили, що Біггс, ветеран війни в Іраку та колишній кореспондент конспірологічного вебсайту Infowars, “використовував свій військовий досвід, щоб направляти та контролювати великі групи людей під своїм командуванням”, щоб очолити “повстання проти уряду”.

Станом на 6 серпня за звинуваченнями у заворушеннях було заарештовано понад 1100 осіб, понад 630 людей зізналися в провині та 110 були засуджені.

Іншого відомого учасника бунту, засновника Oath Keepers Стюарта Родса, у травні засудили до 18 років ув'язнення.

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