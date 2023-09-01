У США винесли один з найсуворіших вироків у справі штурму Капітолію

Лідер ультраправої групи Proud Boys сяде за ґрати на 17 років. Прокуратура вимагала 33 роки.

Лідер ультраправої групи Proud Boys був засуджений до 17 років тюремного ув'язнення. Це є одним із найдовших термінів, винесених за штурм американського Капітолію у січні 2021 року.

Про це пише BBC.

38-річний ветеран армії США Джо Біггс був підбурювачем до заворушень. У суді Біггс висловив каяття у своїх діях. Вирок, винесений окружним суддею США Тімоті Келлі, є мʼякшим як від федеральних інструкцій щодо покарання, так і від 33 років, яких вимагала прокуратура.

Іншого учасника Proud Boys, Закарі Рела, у четвер засудили до 15 років також за звинуваченням у підбурювальній змові. Рел, колишній морський піхотинець США та лідер філадельфійського відділення Proud Boys, був помічений на відео під час розпилення хімічного подразника на офіцерів біля Капітолію.

У травні Біггса було визнано винним у низці обвинувачень, зокрема в підбурювальній змові, залякуванні чи погрозах з метою перешкодити службовим особам виконувати свої обов’язки та втручанні в роботу правоохоронних органів під час громадських заворушень.

У записці про вирок прокурори заявили, що Біггс, ветеран війни в Іраку та колишній кореспондент конспірологічного вебсайту Infowars, “використовував свій військовий досвід, щоб направляти та контролювати великі групи людей під своїм командуванням”, щоб очолити “повстання проти уряду”.

Станом на 6 серпня за звинуваченнями у заворушеннях було заарештовано понад 1100 осіб, понад 630 людей зізналися в провині та 110 були засуджені.

Іншого відомого учасника бунту, засновника Oath Keepers Стюарта Родса, у травні засудили до 18 років ув'язнення.