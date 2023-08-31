Залужний і генерал США Міллі обговорили постачання озброєння, боєприпасів і посилення ППО

Також ішлося про винищувачі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Про це йдеться в дописі Залужного у соцмережах.

Головнокомандувач поінформував Міллі про оперативну ситуацію на фронті та перебіг наступальної операції.

"Окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів. Посилення нашої протиповітряної оборони - ще одне важливе питання, яке також змістовно обговорили", - розповів Залужний.

Також він подякував за черговий пакет безпекової допомоги та за роботу, яку проводять союзники задля надання Україні винищувачів F-16.

Нагадаємо, днями Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету допомоги на $250 млн. також Україна використовує отримані від США ракетні системи Vampire у боротьбі з російськими безпілотниками.