Залужний і генерал США Міллі обговорили постачання озброєння, боєприпасів і посилення ППО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.
Про це йдеться в дописі Залужного у соцмережах.
Головнокомандувач поінформував Міллі про оперативну ситуацію на фронті та перебіг наступальної операції.
"Окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів. Посилення нашої протиповітряної оборони - ще одне важливе питання, яке також змістовно обговорили", - розповів Залужний.
Також він подякував за черговий пакет безпекової допомоги та за роботу, яку проводять союзники задля надання Україні винищувачів F-16.
Нагадаємо, днями Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету допомоги на $250 млн. також Україна використовує отримані від США ракетні системи Vampire у боротьбі з російськими безпілотниками.