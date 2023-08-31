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Комісар ЄС із питань сільського господарства виступив за заборону українського імпорту до кінця року

Войцеховський також висловився за субсидії українським експортерам зерна.

Комісар ЄС із питань сільського господарства виступив за заборону українського імпорту до кінця року
Комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський виступає під час дебатів в Європейському парламенті в Страсбурзі,
Фото: EPA/UPG

Комісар Євросоюзу з питань сільського господарства Януш Войцеховський 31 серпня підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт українського зерна до п'яти держав ЄС до кінця 2023 року, передає Euobserver.

Войцеховський також запропонував надати субсидії українським експортерам зерна.

Заборона, яка нині діє у Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині, закунчується 15 вересня. У межах цих заходів українська агропродукція надходить через ці держави до інших країн, де потрібне зерно.

Виступаючи перед групою депутатів Європарламенту Войцеховський також заявив, що ЄС слід розглянути можливість субсидування вартості транзиту українського зерна до морських портів, таких як країни Балтії. Ця пропозиція, за його словами, має підтримку п'яти сусідніх з Україною держав.

"Це не пропозиція Комісії, але я сподіваюся, що так воно і буде", - сказав єврокомісар і попередив, що повторне відкриття ринків викличе "величезну кризу" у країнах-сусідах України.

У Єврокомісії підтвердили, що наразі такої пропозиції на розгляді немає.

Войцеховський сказав, що зараз він працює над збільшенням пропускної спроможності так званих "шляхів солідарності" ЄС та усуненням вузьких місць, які виникли у згаданих державах через різке зростання експорту зерна з України.

Очікується, що наступне засідання Об'єднаної координаційної платформи, на яку зберуться представники комісії ЄС, України та п'яти держав, відбудеться 5 вересня.

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Нагадаємо, нині прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс обговорили обмеження експорту української агропродукції. Раніше п'ять країн ЄС - Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина - виступили за заборону імпорту українського зерна до кінця року.

Водночас на зустрічі президентів України та Єврокомісії у Греції йшлося про відновлення експорту української аграрної продукції до країн Європи після 15 вересня. Урсула фон дер Ляєн заявила, що "жодного необґрунтованого рішення по продовженню після 15 вересня ембарго не буде".

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