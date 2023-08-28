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Фон дер Ляєн пообіцяла "жодного необґрунтованого рішення" із продовження заборони імпорту після 15 вересня, - Жовква

"У мене є домовленість з кабінетом президентки фон дер Ляєн, що будь-які факти блокування українського транзиту ми негайно будемо доводити і вимагати відповідної реакції", - повідомив заступник глави ОПУ.

Фон дер Ляєн пообіцяла "жодного необґрунтованого рішення" із продовження заборони імпорту після 15 вересня, - Жовква
Урсула фон дер Ляєн
Фото: скриншот відео

Під час зустрічі президентів України та Єврокомісії у Греції минулого тижня йшлося про відновлення експорту української аграрної продукції до країн Європи після 15 вересня.

Як розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заступник глави ОПУ Ігор Жовква, Урсула фон дер Ляєн заявила, що "жодного необґрунтованого рішення по продовженню після 15 вересня ембарго не буде".

"Пані президентка ще раз підтвердила, що її позиція не змінилася. Ми впевнені, що жоден тиск жодної країни - члена ЄС не спричинить порушення угоди про асоціацію між Україною та ЄС... Важливо, що пані президентка ЄК чітко сказала: "Ні, жодного необґрунтованого рішення по продовженню після 15 вересня ембарго не буде", - зазначив Жовква.

Він підкреслив, що має домовленість із кабінетом президентки Єврокомісії, що "будь-які факти блокування українського транзиту ми негайно будемо доводити і вимагати відповідної реакції".

"У випадку якщо сторона ЄК піде на порушення Угоди про асоціацію, в тому числі відповідних положень щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, Україна залишає за собою вибір юридичних механізмів, яким чином на це реагувати", - сказав заступник глави Офісу Президента України.

Він додав, що в разі, якщо після 15 вересня окремі держави-члени ЄС таки запровадять в односторонньому порядку рішення щодо обмеження торгівлі, то "очікуватимемо на швидку та адекватну реакцію Єврокомісії, зокрема у правовій площині, стосовно таких держав". 

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Нагадаємо, Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за продовження заборони імпорту українського зерна до кінця року. Термін обмеження заборони закінчується 15 вересня. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Праги розкритикував ці держави за намір продовжити заборону на імпорт з України.

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