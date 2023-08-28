У підземні сховища уже накачали 14 млрд кубометрів газу, – Чернишов

Запланована мета в обсязі 14,7 млрд кубометрів буде перевиконана.

Станом на кінець серпня запаси в українських підземних сховищах газу становлять 14 млрд кубометрів.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Уже фактично досягли цифри 14 млрд куб. м. Запланована мета в обсязі 14,7 млрд куб. м (до початку опалювального сезону) буде виконана і навіть перевиконана", – заявив він.

Чернишов уточнив, що запланований обсяг газу передбачає можливість додаткових поставок газу генерації для вироблення електроенергії. Україна планує пройти опалювальний сезон без імпорту газу.

До слова, Україна має в своєму розпорядженні 12 ПСГ загальною проєктною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, станом на 18 серпня газові сховища країн Євросоюзу були заповненні на 90% з випередженням графіка майже на три місяці.