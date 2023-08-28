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У підземні сховища уже накачали 14 млрд кубометрів газу, – Чернишов

Запланована мета в обсязі 14,7 млрд кубометрів буде перевиконана.

У підземні сховища уже накачали 14 млрд кубометрів газу, – Чернишов
Фото: uprom.info

Станом на кінець серпня запаси в українських підземних сховищах газу становлять 14 млрд кубометрів.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Уже фактично досягли цифри 14 млрд куб. м. Запланована мета в обсязі 14,7 млрд куб. м (до початку опалювального сезону) буде виконана і навіть перевиконана", – заявив він.

Чернишов уточнив, що запланований обсяг газу передбачає можливість додаткових поставок газу генерації для вироблення електроенергії. Україна планує пройти опалювальний сезон без імпорту газу.

До слова, Україна має в своєму розпорядженні 12 ПСГ загальною проєктною ємністю 31 млрд куб. м.

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Нагадаємо, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, станом на 18 серпня газові сховища країн Євросоюзу були заповненні на 90% з випередженням графіка майже на три місяці.

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