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Майже 47,5 тис. безробітних українців залучені до "Армії відновлення"

На оплату виконання суспільно-корисних робіт було спрямовано 305 млн гривень.

Майже 47,5 тис. безробітних українців залучені до "Армії відновлення"
Фото: ukrinform.ua

З 1 жовтня минулого року по 24 серпня 2023-го участь у суспільно-корисних роботах взяли 47 464 безробітних українців із 19 областей.

Про це повідомила у Telegram Служба зайнятості України.

Згідно з повідомленням, Державна служба зайнятості видала близько 47,5 тис. направлень на виконання суспільно корисних робіт. На оплату за їх виконання спрямовано 305 млн гривень.

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Нагадаємо, за рік програми "єРобота" держава інвестувала у розвиток бізнесу 4 млрд гривень. Уряд ініціював проєкт для надання підтримки бізнесу і стимулювання створення нових робочих місць у липні 2022 року.

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