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Україна денонсувала низку угод із Білоруссю та РФ

Також наша держава вийшла з деяких міжнародних договорів, укладених у межах СНД.

Україна денонсувала низку угод із Білоруссю та РФ

Верховна Рада денонсувала низку угод між урядами України, Білорусі та РФ. Зокрема, ВР прийняла в цілому урядовий проєкт Закону про припинення дії угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, парламент також денонсував відповідний протокол між урядами обох держав.

Також ВР підтримала проєкт закону вихід з деяких міжнародних договорів, укладених у межах Співдружності Незалежних Держав.  Україна вийшла з угод про співробітництво держав − учасниць СНД у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами людини, а також про співробітництво у боротьбі з крадіжками автотранспортних засобів і забезпеченні їхнього повернення.

Крім того, парламент припинив дію угоди з РФ про міжнародне автомобільне сполучення.

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Нагадаємо, Україна розірвала угоди з Іраном і Сирією про уникнення подвійного оподаткування і попередження податкових ухилень.

Раніше наша держава вийшла з меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів, укладеного з РФ і Білоруссю. Також Кабмін розірвав угоди з цими державами в галузі геодезії та картографії.

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