​Кабмін виділив ще 7 млрд грн на будівництво водогонів

Кабінет Міністрів виділив додатково сім мільярдів гривень на продовження будівництва водогонів, які потрібні після російського теракту на Каховській ГЕС.

Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, необхідно відновити постачання води в міста Дніпропетровщини.

"Загалом на всі заходи, пов’язані з наслідками підриву ГЕС, Уряд виділив 4,6 млрд грн. З них майже 32% вже витрачені на фінансування робіт та на виплату компенсацій", - сказав Шмигаль.

Наразі запрацювала перша гілка водогону на ділянці "Інгулець – Кряжеве".

"Вона забезпечить водою 25% населення Кривого Рогу... Нагадаю, що на прокладання трьох ланок водогонів загальною протяжністю понад 144 км Уряд першочергово виділив 1,5 млрд грн. Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення додатково ще 7 млрд грн для продовження робіт. Працюємо далі, щоб до зими всі мешканці постраждалих міст мали доступ до води", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, нову гілку трубопроводу завдовжки 27 км проклали за 76 днів. Глава уряду Денис Шмигаль раніше повідомляв, що до осені з водою мають бути Кривий Ріг, Марганець і Нікополь.