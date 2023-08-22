Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
​Мораль і психологія ворога
​Мораль і психологія ворога
ГоловнаЕкономікаДержава

​Кабмін виділив ще 7 млрд грн на будівництво водогонів

Загалом на всі заходи, пов’язані з наслідками підриву Каховської ГЕС уряд виділив 4,6 млрд грн

​Кабмін виділив ще 7 млрд грн на будівництво водогонів
Фото: Урядовий портал

Кабінет Міністрів виділив додатково сім мільярдів гривень на продовження будівництва водогонів, які потрібні після російського теракту на Каховській ГЕС.

Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, необхідно відновити постачання води в міста Дніпропетровщини.

"Загалом на всі заходи, пов’язані з наслідками підриву ГЕС, Уряд виділив 4,6 млрд грн. З них майже 32% вже витрачені на фінансування робіт та на виплату компенсацій", - сказав Шмигаль.

Наразі запрацювала перша гілка водогону на ділянці "Інгулець – Кряжеве". 

"Вона забезпечить водою 25% населення Кривого Рогу... Нагадаю, що на прокладання трьох ланок водогонів загальною протяжністю понад 144 км Уряд першочергово виділив 1,5 млрд грн. Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення додатково ще 7 млрд грн для продовження робіт. Працюємо далі, щоб до зими всі мешканці постраждалих міст мали доступ до води", - зазначив глава уряду.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, нову гілку трубопроводу завдовжки 27 км проклали за 76 днів. Глава уряду Денис Шмигаль раніше повідомляв, що до осені з водою мають бути Кривий Ріг, Марганець і Нікополь.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies