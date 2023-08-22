Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо двох офіцерів однієї з військових частин Дніпропетровської області.

Як ідеться на сайті ДБР, зловмисники привласнили понад 3,5 млн гривень, які були призначені для виплат бійцям.

Обвинувальний акт скерували до суду.

Слідство встановило, що для реалізації схеми начальник відділення персоналу штабу та начальник стройової частини підробили документи та "влаштували" в частину близько 10 цивільних осіб. Вони жодного відношення до служби не мали, а просто отримували гроші, зокрема, доплати за нібито участь у бойових діях.

Всі гроші перераховувалися організаторам схеми, які встигли привласнити 3,5 млн гривень.

Коли зловмисниками зацікавилося ДБР, один із фігурантів справи вирішив підкупити слідчого за $10 тисяч. Військового затримали у лютому під час передачі хабаря. На початку серпня суд визнав його винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі та засудив на 4 роки позбавлення волі.

Фото: ДБР

Тепер обох фігурантів судитимуть за фактом заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

У ДБР додали, що під час досудового розслідування один з військових відшкодував понад 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, суд арештував ексочільника Запорізького обласного ТЦК у справі про нарахування “бойових” виплат своєму оточенню. Слідство встановило, що в результаті військовослужбовцям, які не брали участь у боях, були нараховані безпідставні виплати в сумі 981,3 тис. гривень.

Поліція викрила начальника одного з районних ТЦК на Одещині, котрий незаконно отримував додаткову заробітну плату. Змайже два роки махінацій йому було нараховано майже 210 тис. грн додаткового доходу.