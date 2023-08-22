На Чернігівщині заборонили масові заходи 23-25 серпня

Також рекомендовано обмежити масові заходи із 26 серпня по 1 вересня.

23 та 24 серпня у День Державного прапора України та День Незалежності у Чернігові не проводитимуть масові заходи.

Таке рішення ухвалено на засіданні Ради оборони області, повідомив керівник ОВА В'ячеслав Чаус.

Як повідомляється, на засіданні Ради оборони області було ухвалено рішення щодо заборони проведення всіх масових заходів на території Чернігівської області протягом 23-25 серпня. Також органам місцевого самоврядування рекомендовано обмежити проведення масових заходів на території громад із 26 серпня по 1 вересня включно.

"За інформацією військового командування, у ці дні підвищена небезпека ракетних ударів", - додав Чаус.

Нагадаємо, що на Полтавщині з 21 серпня заборонені масові заходи у зв’язку з можливим посиленням ворожих обстрілів.

КМДА заявила, що Київ не буде проводити масові заходи до Дня Незалежності. Водночас на державному рівні на Хрещатику проводять виставку зразків пошкодженої ворожої техніки.