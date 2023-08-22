ВАКС конфіскував на користь держави майно Міноборони Білорусі

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила позов Міністерства юстиції України до Міністерства оборони Республіки Білорусь та стягнула у дохід держави майно, яке належить білоруському Міноборони.

Про це повідомляється на сайті ВАКС.

"У понеділок, 21 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов Міністерства юстиції України до Міністерства оборони Республіки Білорусь та застосувала санкцію, передбаченої пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закону України «Про санкції». ВАКС стягнув у дохід держави майно, яке належить Міністерству оборони Республіки Білорусь, а саме складові системи електричного авіаційного пуску", - йдеться в повідомленні.

Апеляційна скарга на рішення може бути подана учасником справи або його представником упродовж 5 днів із дня проголошення рішення суду.

Нагадаємо, Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції до міністерства оборони Республіки Білорусь за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, ПАТ "Мотор Січ". Предметом стягнення в дохід держави є авіаційний двигун АІ-25ТЛ № 7082521100115 та повітряний стартер СВ-25ТЛ № 921032.

Раніше ВАКС ухвалив рішення за позовом Міністерства юстиції про застосування санкцій у виді стягнення активів у дохід держави до сенатора ради федерації РФ Сергія Калашника.