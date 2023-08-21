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Американське посольство у Мінську закликало громадян США негайно залишити територію Білорусі

Литва днями закрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Американське посольство у Мінську закликало громадян США негайно залишити територію Білорусі
Фото: lrt.lt

Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі.

Про це йдеться на сайті американського посольства у Мінську.

Днями Литва закрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Продовжують роботу ще чотири, хоча їх теж можуть закрити. Заявили про аналогічні кроки уряди Польщі та Латвії.

"Не в'їжджайте до Білорусі через те, що білоруська влада продовжує сприяти неспровокованому нападу Росії на Україну, нарощуванню російських збройних сил у Білорусі, довільному застосуванню місцевих законів, можливості цивільних заворушень, ризик затримання та обмежені можливості посольства надати допомогу громадянам США, які проживають або подорожують до Білорусі", - йдеться в заяві.

Посольство зазначило, що американцям не дозволено в'їжджати до Польщі суходолом з Білорусі, а також закликало не виїжджати до Росії чи України.

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Нагадаємо, днями влада Литви повідомила, що закриває два з шести прикордонних переходів на кордоні з Білоруссю. Литовський уряд пояснив своє рішення «геополітичними обставинами». До них можуть належати розміщення в Білорусі найманців ПВК «Вагнер» та загроза зростання нелегальної міграції.

На одному з закритих КПП - "Шумскас" - з'явилися перші оборонні укріплення.

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