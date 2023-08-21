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Президент та перша леді України зустрілися з королевою Данії та членами королівської родини

Зеленський відзначив діяльність Данії в межах Фонду підтримки України.

Президент та перша леді України зустрілися з королевою Данії та членами королівської родини
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до Данії провів зустріч із королевою Маргрете II та членами королівської родини.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

"Зустріч із королевою Данії Маргрете II та членами королівської родини. Заяви та дії королівської родини Данії на підтримку України й українського народу дуже багато значать для нас. Цінуємо особисту підтримку королівською родиною гуманітарних зусиль данських і міжнародних організацій, що діють в Україні", - зазначив президент.

Він висловив подяку данському народу, уряду та парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні.

"Завжди будемо вдячні за підтримку та взаєморозуміння, яке зустрічає тут наша боротьба за життя й свободу", - сказав Зеленський.

Фото: Офіс президента

Він відзначив діяльність Данії в межах Фонду підтримки України, спрямовану на відновлення українських шкіл, лікарень, бомбосховищ, водо-, тепло- та енергопостачання тощо.

Президент України запросив членів королівської родини - кронпринца Фредеріка та кронпринцесу Мері - підтримати інвестиційні та гуманітарні проєкти, які спільно реалізують Україна й Данія.

Під час аудієнції у королеви була присутня також перша леді України Олена Зеленська.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський виступив у парламенті Данії, де його зустріли гучними оплесками. Він подякував за надані Данією протикорабельні ракети "Гарпун", а також за іншу військову бронетехніку і дрони.

18 серпня Данія та Нідерланди підтвердили отримання дозволу від США на передачу Україні F-16. А 20 серпня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Зеленським наголосив, що Нідерланди й Данія зобов'язуються поставити Україні винищувачі після виконання умов для такої передачі.

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