Президент Володимир Зеленський у відповідь на питання про територіальні поступки заради членства України в НАТО заявив, що Україна готова обміняти російський Бєлгород на членство в Альянсі.
Про це він заявив на спільній пресконференції з прем'єром Данії Метте Фредеріксен
"Обмін територій? Ми готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО", - сказав Зеленський.
Так він прокоментував пропозиції обміняти територію України на мир та членство в НАТО.
Фредеріксен також наголосила, що Україна буде сама вирішувати, чи вести їй переговори щодо миру і коли.
"Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки на це потрібно часу. Але питання в тому, коли ви будете готові сісти за перемовини. Це рішення має ухвалювати виключно Україна", - сказала вона.
Нагадаємо, днями керівник апарату генсека НАТО Стіан Єнссен в ході публічної дискусії в місті Арендаль припустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на частину своєї території. При цьому він додав, що це рішення має ухвалювати Київ.
У МЗС України відреагували на заяву керівника апарату генсека НАТО. За словами речника відомства Олега Ніколанка, такі розмови є абсолютно неприйнятними.
Пізніше в Білому домі спростували інформацію про те, що велися розмови про надання Україні членства в НАТО в обмін на відмову від частини території.