Президент прокоментував пропозиції обміняти територію України на мир та членство в Альянсі.

Президент Володимир Зеленський у відповідь на питання про територіальні поступки заради членства України в НАТО заявив, що Україна готова обміняти російський Бєлгород на членство в Альянсі.

Про це він заявив на спільній пресконференції з прем'єром Данії Метте Фредеріксен

"Обмін територій? Ми готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО", - сказав Зеленський.

Так він прокоментував пропозиції обміняти територію України на мир та членство в НАТО.

Фредеріксен також наголосила, що Україна буде сама вирішувати, чи вести їй переговори щодо миру і коли.

"Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки на це потрібно часу. Але питання в тому, коли ви будете готові сісти за перемовини. Це рішення має ухвалювати виключно Україна", - сказала вона.

Нагадаємо, днями керівник апарату генсека НАТО Стіан Єнссен в ході публічної дискусії в місті Арендаль припустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на частину своєї території. При цьому він додав, що це рішення має ухвалювати Київ.

У МЗС України відреагували на заяву керівника апарату генсека НАТО. За словами речника відомства Олега Ніколанка, такі розмови є абсолютно неприйнятними.

Пізніше в Білому домі спростували інформацію про те, що велися розмови про надання Україні членства в НАТО в обмін на відмову від частини території.