Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться в Німеччині, - Резніков

Пріорітетом для України залишається протиповітряна оборона зі всіма її складовими.

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться орієнтовно на тижні з 18-го вересня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Про це повідомив "24 каналу" міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зауважив, що пріоритетом для України залишається протиповітряна оборона зі всіма її складовими.

"Більше систем – більше ракет, радарів. Також авіація як частина протиповітряної оборони. Друга річ – це артилерія та амуніція до неї, боєприпаси. Третя річ – це, як я кажу, "сталевий кулак" – бронетехніка усіх видів", – сказав Резніков.

За словами міністра, тренду на зниження західної допомоги Україні точно немає. Він зазначив, що восени відновиться політична активність парламентів. Вони ухвалюватимуть рішення, скільки грошей треба закласти у свою обороноздатність та допомогу Україні у 2024 році, додав Резніков.

Нагадаємо, що 14-те засідання групи "Рамштайн" відбулося 18 липня в онлайн-форматі. Тоді йшлося про підготовку навчань українських пілотів на F-16, а також забезпечення ЗСУ додатковими системами ППО, іншими озброєннями й боєприпасами.

Контактна група з питань оборони України – це обʼєднання близько 50 міністрів оборони та найвищих військових-посадовців, які прагнуть перемоги України над агресором. Вперше ця зустріч відбулася рік тому на базі військово-повітряних сил США у Німеччині під назвою "Рамштайн".