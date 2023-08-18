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У Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

Зокрема, затриманий надсилав членам злочинної організації “Балтійські антифашисти” інформацію про особовий склад і техніку збройних сил країн-союзників, інфраструктуру Ризького порту та міжнародного аеропорту “Рига” тощо.

У Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
Фото: Служба держбезпеки Латвії

Служба держбезпеки Латвії (СДБ) затримала за підозрою у шпигунстві на користь РФ таксиста.

Про це повідомляє СДБ.

Зазначається, що СДБ виявила громадянина Латвії, який систематично і цілеспрямовано збирав і передавав членам злочинної організації “Балтійські антифашисти” інформацію, яка може бути використана проти інтересів національної безпеки Латвії.

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Зокрема, затриманий надсилав їм інформацію про особовий склад і техніку збройних сил країн-союзників, інфраструктуру Ризького порту та міжнародного аеропорту “Рига”, нафтові термінали, полігон БпЛА, а також інші об’єкти стратегічного значення на території Латвії.

15 серпня СДБ затримала особу за підозрою у шпигунстві на користь Росії. 17 серпня суд дав дозвіл на застосування до підозрюваного запобіжного заходу – позбавлення волі.

За місцем проживання підозрюваного провели обшук, виявивши кілька носіїв інформації, а також символіку, що засвідчує прокремлівську ідеологічну позицію особи, як-от прапори Росії та СРСР.

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з іспитовим наглядом на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше СДБ Латвії виявила окремі прямі та непрямі заклики приєднатися до російської групи Вагнера.

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