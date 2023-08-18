Росія звинуватила у шпигунстві американця, який вже відбуває покарання за корупцію

Росія звинуватила громадянина США в шпигунстві. Про це пише Bloomberg з посиланням на російські ЗМІ.

Ген Спектор, медичний підприємець та винахідник, який народився в Радянському Союзі, наразі відбуває три з половиною років у російській в'язниці за вироком 2022 року, в якому він визнав себе винним у корупції.

Спектору загрожує до 20 років в'язниці, якщо його визнають винним у шпигунстві.

Нова справа доповнює серію шпигунських та кримінальних справ проти інших громадян США, що, за словами критиків, є спробою Кремля знайти важелі впливу для вивезення російських агентів, яких утримують США та їхні союзники.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив телефоном з американцем Полом Віланом, засудженим у Росії на 16 років за звинуваченням у "шпигунстві". Вілана затримали в Москві в грудні 2018 року. ФСБ Росії стверджувала, що при затриманні виявила у нього флешку із "секретними даними". У 2020 році Вілана засудили до 16 років колонії у справі про шпигунство. Своєї провини американець не визнає.